Pres. Lucchese: “Amichevole con la Fiorentina un piacere. Ribery sarà marcato da un 2004”

Bruno Russo, presidente ed ex giocatore della Lucchese, ha parlato a Radio Bruno: “Domani faremo questa bellissima esperienza al Franchi, una grande soddisfazione per lui. Lucca ricomincia a respirare aria di un calcio importante, la piazza merita di avere un ruolo chiave. Chi marcherà Ribery? Un giovane, Cellamare. E’ un classe 2004 sul quale puntiamo molto, è un talento. Rapporti con la Fiorentina? Sono ottimi, il loro segretario generale è stato per tanti anni alla Lucchese. E’ stato un piacere ricevere subito l’ok da parte della società viola per l’amichevole di domani. In più io sono conterraneo del presidente Commisso. I nostri progettisti hanno presentato al comune un lavoro interessante per il nostro stadio, potrebbero fare lo stesso anche per il Franchi”.