Si è svolto questa mattina presso il “Poggioloni-Pandolfini” di Caldine l’allenamento amichevole tra la Primavera viola e la Pistoiese, test per aggiungere minutaggio nelle gambe in vista della ripresa del campionato. La gara – si legge su violachannel – è terminata con il punteggio di 1-0 per la squadra allenata da mister Frustalupi (autorete del giovane viola Masi).