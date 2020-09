Pres. Empoli: “Ricci, l’idea è rimanere da noi. Non credo alla possibilità del prestito”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a TMW del suo uomo più richiesto in sede di mercato, ovvero Samuele Ricci:

“È un calciatore fondamentale nella nostra impostazione. Se viene fuori qualcosa di più concreto degli apprezzamenti. vedremo. Oggi lo vediamo protagonista con l’idea che resti da noi. Qualcuno potrebbe prenderlo e lasciarlo da noi in prestito? Non ci credo. Il mercato dura fino al 5 ottobre. Al momento attuale mi sento di dire che resterà con noi. Non è un mercato che lascia spazio a molti investimenti. Ricci è un 2001, ha appena diciannove anni. Ha margini di crescita importanti, il percorso di completamento è piuttosto ampio e può passare da un’esperienza importante con noi da titolare”. QUI la scheda di Ricci

E LA SAMPDORIA SI AVVICINA A KEITA. FIORENTINA ATTENDISTA SUL MERCATO