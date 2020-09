Obiettivi viola: la Sampdoria si avvicina a Keita. Senegalese pronto al sacrificio economico

Nello spazio dedicato dal Corriere dello Sport, alla raffica di mercato delle squadre di Serie A, troviamo un’appendice dedicata ad un obiettivo viola (LEGGI LA NOTIZIA): Keita Baldè (SCHEDA). La Sampdoria, già individua tra le pretendenti al senegalese, si avvicina all’ex Lazio oggi di proprietà del Monaco. Keita non rientra nei piani del club monegasco ed ha voglia di rilanciarsi, magari davvero in Italia. Sarebbe pronto anche ad un piccolo sacrificio economico, con il club che milita in Ligue 1 pronto comunque a dare un contributo. Per l’operazione, si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

