Pres. AIC contro Commisso: “Salary Cap? In B un fallimento…”

Il tetto massimo agli stipendi, tra i cui fautori figura anche il patron viola, non convince i vertici del fronte calciatori

"Lo abbiamo avuto in Serie B ed è stato un fallimento. Credo sia riduttivo anche per i dirigenti, non sono d'accordo. Sui budget totali ci stiamo lavorando in Serie C. Gli introiti negli ultimi 10 anni sono cresciti esponenzialmente ma i debiti sono andati di pari passo. Questo non va bene, in Germania hanno fatto le cose al meglio a differenza di ciò che è successo in Italia. Gli stadi sono un problema e la burocrazia frena tutto".