Premio Ea Sports giocatore di novembre: medaglia d’argento per Bonaventura

Il premio EA SPORTS Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Juventus Moise Kean e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di FIFA 23. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Juventus - Udinese, in programma sabato 7 gennaio 2023 alle ore 18.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino. Moise Kean è risultato il più votato dai tifosi sul sito dedicato, superando campioni del calibro di Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Federico Dimarco (Inter), Victor Osimhen (Napoli) e Piotr Zielinski (Napoli). Lo si legge sul sito della Lega Serie A.