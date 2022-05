Prandelli rivela: “Corvino stava per prendere Higuain. Firenze va capita”

Le parole di Cesare Prandelli sulla "sua" Fiorentina e sul rapporto con la città

Cesare Prandelli è stato oggi ospite negli studi di Lady Radio per una puntata interamente dedicata al suo passato nella Fiorentina. Tra i tanti ricordi c'è stato tempo anche per un retroscena: "Sarà stato il 2007, Corvino mi disse che stava seguendo un giovane attaccante molto forte. Era Higuain. Vedendo i filmati capii subito che si trattava di un potenziale campione e per qualche settimana cullai la speranza che fosse acquistato, poi non se ne fece niente e alla fine andò al Real Madrid".