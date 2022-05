Mutu: “Volevo venire al Franchi con la Juve, ma la Fiorentina…”

Le parole del "fenomeno" tra passato e presente

Intervenuto a Lady Radio per la puntata amarcord sulla Fiorentina di Prandelli, Adrian Mutu ha detto: "Prandelli è uno dei migliori tecnici che mi hanno allenato e il nostro rapporto è quasi tra padre e figlio. Gli devo tanto. In quella Fiorentina avevamo una grande squadra e un grande gruppo, dovessi scegliere dei giocatori da avere oggi nella mia squadra prenderei Seba (Frey, ndr) e Liverani, ma anche tutti gli altri come Gila e Santana". Alla domanda su quando tornerà a Firenze, Mutu ha svelato: "Sarei voluto venire al Franchi a vedere Fiorentina-Juve, ma quando ho contattato la società per chiedere due biglietti mi è stato risposto di mandare una mail con la richiesta. Ho preferito lasciar perdere".