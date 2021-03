L’opinione: “Tutto nell’orbita Fiorentina si smarrisce. Prandelli non è più lui, Pradè…”

Il giornalista Stefano Cecchi, firma de La Nazione, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi per la prima volta ho paura, contro il Benevento sarà dura. Questa squadra non lascia tranquilli chi gli vuole bene. La Fiorentina è come un buco nero. Tutto quello che entra nell’orbita si smarrisce, dai dirigenti, ai giocatori, fino all’allenatore. Il mercato invernale sta mostrando clamorosi squarci, serviva altro rispetto a Kokorin-Malcuit. Abbiamo solo Vlahovic come prima punta e da mesi sta chiedendo aiuto perchè troppo solo. Forse persino Cutrone sarebbe stato utile. Se Borja Valero ed Eysseric si ritrovano titolari in una delle partita più importanti della stagione c’è qualcosa che non va. Non si può costruire una squadra così. Anche Prandelli non è più lui. Le altre cambiando tecnico hanno ottenuto un salto di qualità nel gioco e nei risultati. Parlo di Cagliari, Genoa, Torino ed anche Crotone. Cesare purtroppo non ci è riuscito. Non ha portato il suo autorevole e gradevole disegno di calcio ma ha ricalcato quello di Iachini, ma ripeto è solo uno dei tanti problemi. Abbiamo affrontato l’addio di Chiesa pensando che l’arrivo di 3 parametri zero sarebbe bastato…