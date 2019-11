Prandelli: “Fiorentina altalenante ma credo in Montella. Amrabat rivelazione”

“La Fiorentina? Ha cambiato molto. E il cambiamento, spesso, ti mette alla prova. La Fiorentina ha alternato grandi prestazioni a momenti di opacità ma resto convinto del valore di Montella”. Lo ha detto Cesare Prandelli, intervistato da L’Arena in qualità di doppio ex della sfida di domenica tra Hellas e Fiorentina. “Questo Verona ha un senso, una identità, vive di organizzazione e di orgoglio e grandi meriti sono di Juric. La copertina di questo Hellas Verona? Amrabat. Non lo conoscevo, penso sia stata una sorpresa per molti. Ha forza, grande dinamismo e accentuata personalità. Toni e Mutu? Hanno fatto la storia di Hellas Verona e Fiorentina. Loro rappresentano la voce del gol. Una garanzia per chi ha avuto la fortuna di allenarli”. E AL BENTEGODI CI SARA’ UNA MAREA VIOLA