Tremila tifosi per sostenere la squadra, marea viola a Verona

Dopo la cocente sconfitta di Cagliari, Firenze chiede orgoglio. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il supporto dei tifosi non mancherà. La città crede ancora molto al progetto Commisso. Durante la complicata trasferta di Verona saranno circa tremila ad incitare i ragazzi di Montella. Per quest’ultimo diventa obbligatorio cancellare la figuraccia rimediata in terra sarda, schierando una formazione competitiva ed in grado di lottare per la vittoria. Non sarà semplice, il Verona di Juric è compatto e subisce poco. Fondamentale sarà il rientro di Franck Ribery, pronto a riprendere da dove aveva lasciato prima dello stop obbligato. Le parole di Pradè, premiato ieri a Viareggio, lo confermano «Per fortuna rientra Franck, riporta il suo carisma e la sua esperienza. Ci è mancato tanto in queste tre partite». In quello che più volte è stato definito un anno di transizione, è necessario tornare a giocare a testa alta con coraggio, per ricominciare a sognare ad occhi aperti tutti insieme.