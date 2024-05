La lotta salvezza si è letteralmente infuocata in Serie A, e non solamente in campo. Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha infatti lanciato delle neanche troppo velate accuse nella giornata di ieri. Dichiarazioni a cui ha voluto rispondere per le rime Gianpaolo Pozzo, patron dell'Udinese. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport: