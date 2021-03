Pozzi: “Per Kokorin servirà pazienza, Vlahovic è già un patrimonio”

Nicola Pozzi, ex attaccante di Empoli e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole sul reparto offensivo della Fiorentina:

Crescita di Vlahovic? Bravo Prandelli a saperlo aspettare, oggi è un patrimonio per il club. Può diventare un top-player. Ha grandi margini di miglioramento, soprattutto in tecnica e velocità. Inserimento Kokorin? Il russo deve rientrare quando sarà completamente guarito per evitare ricadute. I denti si stringono solo per partite eccezionali, nei momenti decisivi della stagione, altrimenti si peggiora soltanto l’infortunio. Sbagliato affrettare i tempi.