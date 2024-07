Pongracic, altro capolavoro di Corvino. Dallo spiraglio viola alla Francia

Marin Pongracic , difensore croato classe '97, titolare nella Nazionale agli Europei in Germania, dopo la buona annata a Lecce chiusa con la seconda salvezza consecutiva, lascia i salentini direzione Rennes per ben 15 milioni di euro . Diverse squadre italiane erano sulle tracce del croato, tra cui anche la Fiorentina, come riportato da Sky Sport.

Dopo averlo acquistato dal Wolfsburg per soli 1.6 milioni di euro, l'ex ds viola, Pantaleo Corvino, in soli due anni, si aggiudica per il difensore una plusvalenza di almeno 13 milioni, simile a quella fatta per Hjulmand la scorsa stagione.