Polveriera Atalanta: Gasperini furibondo per il mercato e chiede garanzie

A Gian Piero Gasperini la gestione del mercato di questa estate 2024 da parte dell'Atalanta non è piaciuta per niente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è quanto successo oggi con Ademola Lookman, che ha chiesto alla società nerazzurra di non essere convocato per la trasferta di Lecce in quanto vuole andare al PSG. Se a questo, poi, aggiungiamo la situazione relativa a Koopmeiners, con il tira e molla tra lui, la Dea e la Juventus, e la sostituzione dell'infortunato Scamacca con Retegui (l'allenatore orobico preferiva Pinamonti) ecco che allora, in questo momento, lo stato dell'arte in casa Atalanta non è proprio tranquillissimo. Di sicuro c'è che adesso Gasperini chiederà garanzie precise al club. Lo racconta alfredopedulla.com.