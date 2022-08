Politica & pallone, il sondaggio: le preferenze dei tifosi. E quelli viola…

Il prossimo 25 settembre sarà una data molto importante per il nostro Paese: tutti gli italiani con diritto al voto saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi parlamentari. E, di conseguenza, dovrà essere formato poi il nuovo governo. Su termometropolitico.it è stato pubblicato un particolare sondaggio: quali sono le preferenze politiche in vista delle prossime elezioni dei tifosi di calcio della nostra Serie A? Partiamo da quelli della Fiorentina: è il PD il partito più popolare in casa viola (del resto è proprio la Toscana la regione in cui raccoglie maggiori consensi), seguito dal binomio Italia Viva-Azione del fiorentino Matteo Renzi e Carlo Calenda. Per quanto riguarda, invece, quella che secondo i sondaggi attuali risulta essere la prima forza politica italiana, ossia FdI di Giorgia Meloni, sono i supporters di Atalanta e Lazio a sostenerla maggiormente. Forza Italia e Silvio Berlusconi non vengono dimenticati dai tifosi del Milan, mentre in quel di Napoli il primo partito è il Movimento 5 Stelle.