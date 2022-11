Polemica Mourinho-Karsdorp, l’agente del giocatore: “Assurdo, la Roma ci spieghi”

Dopo l'1-1 contro il Sassuolo e le parole in sala stampa di José Mourinho ("Ho avuto sedici giocatori in campo, mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e gli ho detto di cercarsi un'altra squadra a gennaio anche se sarà difficile"), a Roma è esploso il caso-Karsdorp. Sarebbe, infatti, proprio il terzino olandese secondo chi segue le vicende giallorosse l'obiettivo dello Special One. Quest'oggi a replicare è stato l'agente del calciatore, Johan Henkes, che alla testata olandese Nos ha dichiarato: "Sono sorpreso dalle dichiarazioni di Mourinho e pretendo una spiegazione dal club. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick (Karsdorp, ndr), senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Non è così che si tratta un giocatore che veste quella maglia da cinque anni".