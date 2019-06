Plastino: “Sconsiglio Balotelli alla Fiorentina, ma non solo. Commisso? Grande intelligenza”

Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva, ha detto la sua sulla possibile trattativa per portare Mario Balotelli a Firenze. Queste le sue dichiarazioni: “Il grande mistero è il tipo di giocatore. Ha le qualità per fare molto bene ma spesso devia: non lo consiglierei a nessuno, non soltanto alla Fiorentina. Commisso? Si è presentato con grande intelligenza, come un presidente straniero ma rispondendo ai tifosi con affetto e sentimento. Ha messo al centro la storia della Fiorentina: la scelta di Batistuta fa capire qual è la passione”. L’IDEA TATTICA DI MONTELLA E LA LISTA DI PRADE’: FIORENTINA WORK IN PROGRESS. MA I NOMI USCITI FINORA…