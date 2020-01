Pistocchi: “Non avrei preso Cutrone, c’è già Vlahovic. Iachini? Non capisco…”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Lady Radio. Queste le sue parole: “Domani mi aspetto una Fiorentina che cerchi di giocare a calcio, perché ne ha possibilità e qualità. Quando sento dire che è scarsa mi vien da ridere… Ha tanti buoni giocatori, dal centrocampo all’attacco, ma ha dato l’impressione di essere modesta. Non capisco le scelte di Pradè, tipo quella di Iachini. È vero, ha un passato in viola ed è legato ai tifosi, ma basta pensare a quello che ha fatto da tecnico dell’Empoli. Cutrone? Non lo avrei preso con Vlahovic già in rosa un buon giocatore, è una prima punta. Cutrone ci sta come acquisto, ma con Vlahovic da gestire non so se giocherei con due attaccanti. Avrei preso un altro esterno bravo”.