Pistocchi la tocca piano: “Pirlo tecnico della Juve? Un’offesa al lavoro ed al merito”

Il giornalista di Sport Mediaset Maurizio Pistocchi senza mezzi termini esprime il suo pensiero e non condivide la scelta della Juventus di affidare la panchina della Prima Squadra ad Andrea Pirlo, alla prima vera esperienza come allenatore. Su Twitter scrive: “Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23, non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di Agnelli è un scommessa al buio sulla pelle dei tifosi e una offesa al lavoro e al merito“.

IL NEO-TECNICO DELLA JUVE POTREBBE PENSARE AD UN GIOCATORE VIOLA PER COSTRUIRE LA SUA NUOVA SQUADRA