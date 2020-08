Pirlo e la voglia di 4-3-3: la Juve ripiomba su Chiesa?

Come ricorda gazzetta.it, Andrea Pirlo, durante una diretta Instagram con l’ex compagno di Nazionale Fabio Cannavaro andata in onda durante il lockdown, aveva rivelato le sue preferenze tattiche, affermando la sua attitudine verso il 4-3-3. L’arrivo dell’ex regista di Milan e Juve sulla panchina bianconera, allora, potrebbe riaprire l’interesse della Vecchia Signora verso Federico Chiesa, considerando in particolare due aspetti: i Campioni d’Italia hanno deciso da tempo di mettere sul mercato Douglas Costa e l’ex viola Bernardeschi; il vero obiettivo in sede di mercato della Juve sarà quello di ringiovanire tutta la rosa. Ecco che allora Chiesa anche da questo punto di vista potrebbe diventare un obiettivo concreto. Del resto, lo stesso Rocco Commisso questa volta non vuole opporsi ad un’eventuale richiesta di cessione da parte del numero 25 gigliato, ovviamente con la prospettiva della giusta contropartita economica.