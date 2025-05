Pisa in Serie A, in attesa del derby ennesimo striscione contro la Fiorentina (FOTO)

L'ultimo lenzuolo con scritta è comparso, come già successo, sulla FI-PI-LI direzione mare

Oltre che esultare per un ritorno in Serie A dopo un'astinenza durata 34 anni, a Pisa nelle ultime settimane si pensa spesso alla Fiorentina ed a Firenze. Durante la festa della promozione, tanti sono stati i cori dei tifosi nerazzurri contro la squadra gigliata e all'ombra della Torre che pende c'è grande attesa per il derby che vedrà la compagine pisana sfidare quella viola.