Pirola (Salernitana): “Il più difficile da marcare in Serie A? Un esterno viola”

Intervenuto e premiato quest'oggi al Festival del Calcio, il giovane difensore di Salernitana ed Under 21 Lorenzo Pirola ha raccontato un aneddoto su un calciatore della Fiorentina, Jonathan Ikoné, affrontato lo scorso 9 novembre in occasione del match al Franchi (parole raccolte da tuttomercatoweb.com): "Chi è stato il giocatore più complicato da marcare fin qui in Serie A? L'esterno francese Jonathan Ikoné. Per velocità e tecnica, per noi che difendiamo uomo contro uomo con tanto campo alle spalle, è stata davvero dura controllarlo a dovere".