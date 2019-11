Piovanelli si pente: “Scelsi la Juventus anziché la Fiorentina, l’avessi mai fatto…”

Intervistato da gianlucadimarzio.com, l’ex attaccante Lamberto Piovanelli ripercorre la storia del suo passaggio nel 1991 dal Pisa alla Juventus. Poteva andare alla Fiorentina, sua squadra del cuore, ma preferì la maglia bianconera, con la quale non scese mai in campo in gare ufficiali: “Il 21 dicembre 1990 vengo convocato in Nazional. Anconetani (a quei tempi presidente del Pisa, ndr) mi organizza un volo privato per raggiungere Cipro e i miei nuovi compagni azzurri. Sull’aereo, mi dicono di scegliere. Juve o Fiorentina. Io sono viola dentro, nato e cresciuto a Firenze, mi sono valorizzato nel Castelfiorentino giocando con Spalletti al fianco. Eppure non me la sento di essere o provare ad essere profeta in patria, nella mia città. Penso alle possibili pressioni sulla mia famiglia, nonostante sia proprio Mario Cecchi Gori in persona a volermi. Così, scelgo la Juve, non l’avessi mai fatto”.