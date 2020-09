Pioli: “Difesa? Vedremo cosa riserverà il mercato”. E Duarte è positivo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bodo Glimt, l’allenatore rossonero, ex viola, Stefano Pioli ha parlato della situazione in difesa. Queste le sue parole riportate da milannews.it:

Io ho grande fiducia nelle competenze dell’area tecnica e nella volontà della proprietà di migliorare qualcosa. Abbiamo fermi Conti, Romagnoli e Musacchio, vediamo che succederà nelle prossime settimane.

Intanto, a proposito di difensori, il Milan informa che Leo Duarte è risultato positivo al Coronavirus. Questo il comunicato del club rossonero: