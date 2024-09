Pioli nuovo allenatore di Ronaldo? Dall’Arabia spunta la possibilità

Dopo l'esperienza sulla panchina del Milan potrebbe essere giunto il momento di ripartire per Stefano Pioli. L'ex tecnico dei rossoneri e della Fiorentina, secondo Falahsport sarebbe il favorito per la panchina dell'Al-Nassr. La squadra è partita male in campionato, e l'allenatore Luis Castro è in forte discussione. Pioli in caso di esonero sarebbe il primo nome, dopo di lui c'è Conceicao. L'Al-Nassr non ha solo Ronaldo in rosa, ma grandi campioni come Sadio Manè e Laporte. Ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni