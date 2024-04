Pioli, lo scudetto nel derby costa caro. Possibile esonero immediato?

La sconfitta di ieri sera nel derby di Milano, la sesta consecutiva per i rossoneri, ha sancito di fatto la rottura definitiva tra il Milan e Stefano Pioli, le cui strade si separeranno al termine della stagione. Nelle scorse ore si era vociferato anche di un possibile esonero immediato: tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club resta riconoscente all’allenatore per quanto fatto negli ultimi anni e per questo andrà avanti con lui fino a fine stagione. Poi il cambio.