Pioli: “La sconfitta di Firenze non ci ha dato continuità”

Pioli vuole tornare a vincere in campionato dopo il ko con la Fiorentina

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana in programma questa sera a San Siro, il tecnico rossonero, ex viola, Stefano Pioli, ha parlato brevemente anche della sconfitta di sabato scorso contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da milannews.it: