Pioli is on fire. Il saluto di San Siro all’ex tecnico viola

Stefano Pioli saluta il Milan. Per il tecnico rossonero la sfida di questa sera contro la Salernitana è stata l'ultima apparizione sulla panchina milanista. Un tecnico che si è fatto amare dal popolo rossonero e che ha ottenuto anche ottimi risultati alla guida del "diavolo". Uno scudetto vinto contro ogni aspettativa, ritorno in Champions dopo sette anni, e continuità; con tanto di semifinale di Champions League nella scorsa edizione. L'ultimo atto si è concluso con un 3-3 contro l'ormai retrocessa Salernitana. I saluti non si sono tenuti solo a fine partita; In primis la squadra si è radunata in cerchio davanti alla panchina occupata dal tecnico rivolgendogli un applauso collettivo. Dopodiché Rafael Leao andato in segno dopo 22', ha esultando correndo ad abbracciare il proprio tecnico. Al termine dei 90 minuti si è tenuta la celebrazione per salutare: Giroud, Kjaer e Stefano Pioli. Al momento dei saluti al tecnico tutto lo stadio ha omaggiato Stefano Pioli con il classico "Pioli is on fire" e con uno striscione esposto dalla Curva Sud. Molti i tifosi in le lacrime al momento dell'addio.