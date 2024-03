Pierozzi fa esplodere la festa: un suo gol all’87’ riporta il Cesena in Serie B

Un gol di Edoardo Pierozzi vale la vittoria che riporta il Cesena in Serie B: il giocatore di proprietà della Fiorentina decisivo. Romagnoli in cadetteria

Edoardo Pierozzi trascina il Cesena in Serie B. La squadra bianconera guidata da Domenico Toscano ha vinto, grazie a una rete all'87' di Pierozzi, lo scontro col Pescara e ha portato al +14 a quattro giornate dalla fine il vantaggio sull'inseguitrice Torres. Per i bianconeri scatta la festa: romagnoli in B sei anni dopo.