Pierozzi: “Alla Salernitana per giocare, felice di ritrovare Inzaghi”

Appena trasferitosi alla Salernitana in prestito fino a fine stagione, Niccolò Pierozzi ha parlato ai canali della società granata: "Sensazioni super positive, ho trovato un gruppo concentrato e unito, non vedo l'ora di iniziare a giocare. Sono carichissimo, è un'occasione importantissima per far vedere il mio valore dopo non aver giocato tantissimo, voglio far bene e arrivare a giocare più partite possibile. Sono molto felice di ritrovare il mister Inzaghi, l'anno scorso ho trascorso una stagione positiva con lui (alla Reggina, ndr), ci ho parlato prima di venire qui ed è stato molto importante nella mia scelta. Salvezza? Ci credo, sono fiducioso".