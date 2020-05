Pierguidi: “I tifosi per un po’ non andranno allo stadio, approfittiamo per rifare il Franchi”

Michele Pierguidi, presidente del quartiere 2, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana dopo il sopralluogo di questa mattina allo stadio Artemio Franchi:

Ci sono lavori di consolidamento alla curva Ferrovia, saranno riverniciate le scale elicoidali. Sono lavori di manutenzione, costosi, ma necessari. Questo sarebbe il momento giusto per pensare di rifare il Franchi: visto che i tifosi per un po’ non potranno andare si potrebbe cogliere l’occasione. Rifare il Franchi? Alla fine son venuti tutti dalla mia parte, vedo una proposta di legge per rifare gli impianti come il nostro. A Firenze l’ipotesi più probabile è questa, sarebbe una grande occasione per Campo di Marte. Commisso è un grande presidente, ha investito nella rosa ed ha voglia di farlo anche sulla città. Firenze non può perdere questa occasione. Aree ricettive? Parcheggi, sottopasso: sono temi attuali da venti anni. La ferrovia è già vicina, c’è tutto per fare lo stadio nuovo in quella area senza cementificare altre zone della città e di quella metropolitana. Campo di Marte ha l’area sportiva più bella di tutta la città e della regione. Calcio storico (Pierguidi è il presidente)? Lo vorremmo giocare, ma si può fare solo col pubblico. Speriamo che si possa fare nel periodo di carnevale, in piazza Santa Croce o al Mandela.