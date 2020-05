Stadio Franchi, questa mattina sopralluogo: ecco chi c’era con Pierguidi, presidente del quartiere 2

Si è svolto questa mattina, presso lo stadio Artemio Franchi, un sopralluogo tecnico durante il quale sono stati verificato lo stato dei lavori alla curva elicoidale della curva Ferrovia e in generale in altri settori di quel settore. Presenti il presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi, l’assessore allo Sport Cosimo Guccione e l’Ingegner Mazzoni che segue i lavori. La foto che vedete in alto è stata pubblicata da Pierguidi sul suo profilo Facebook.