Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2, è intervenuto al Salotto Viola, in onda su Italia7, per parlare della nota questione stadio. Per il presidente la priorità da sempre è il restauro del Franchi (LEGGI QUA IL SUO ULTIMO INTERVENTO)

Apprezzo Emiliano Fossi e lo ritengo una persona inteligente. Le dichiarazioni che ho letto su Repubblica (LEGGI QUA L’INTERVISTA AL SINDACO) non sono corrette. Si parla di “Grande Firenze” e del rapporto con la città metropolitana, ma a dirlo è uno dei sindaci che ha fatto ricorso contro il termovalorizzatore e l’aereoporto, entrambe previste nei piani della regione per la città. Quando parla della Grande Firenze ci prende un po’ in giro. Essendo il sindaco di Campi Bisenzio fa legittimamente la corsa per prendere una funzione di pregio com’è la Fiorentina nel suo territorio. Non c’è niente di male, ma non deve prendere in giro i fiorentini. Fossi dovrebbe spiegare a Commisso tutti i passaggi che occorrono per costruire lo stadio a Campi, perchè Rocco è attento a tutto, come è accaduto per il progetto Mercafir