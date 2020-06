Sindaco Campi: “Auspico prima pietra a gennaio 2022. Ecco i tre piani infrastrutturali”

Emiliano Fossi, sindaco di campi Bisenzio, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. L’incontro di ieri, spiega Fossi, era necessario, in quanto era il primo dopo la concretizzazione dell’opzione di acquisto. La volontà di collaborare c’è, il lavoro sarà gomito a gomito. Prossimi passi: l’adozione del piano strutturale il 16 giugno; l’avvio dei contatti con la Regione per la copianificazione a luglio. E così via. In un anno e mezzo, il percorso amministrativo potrebbe essere concluso.

“Prima pietra a gennaio 2022? Quello è l’auspicio. Ma andiamo per gradi. Ora ci devono essere atti ufficiali. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la manifestazione d’interesse della Fiorentina“.

Quanto alla viabilità, ci sono 3 progetti, da considerare nell’ottica metropolitana, quindi anche fiorentina: raddoppio di viale Allende, progettazione e allungamento della linea 4 della tramvia e della linea 2 via Osmannoro, nuova uscita autostradale a ridosso dell’impianto.

“Andrà fatto un masterplan, stiamo valutando la Legge Nardella. Ma non è mia intenzione provocare, anche perché ho notato un bel cambio di passo. E sui pagamenti immaginiamo uno scenario per step successivi”.

Chiosa sulla questione della Grande Firenze: non c’è nessuna vendetta per aeroporto, che Fossi giudica compatibile con lo stadio, e inceneritore. Campi Bisenzio ha dato una possibilità alla Fiorentina, tutto qua. Una sorta di base per quello sviluppo a nord ovest immaginato ma mai iniziato.