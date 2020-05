Pieraccioni: “Ecco perchè tagliai la scena con Antognoni. Io allo stadio? Più facile che Ceccherini vada al catechismo”

Lo storico comico fiorentino, Leonardo Pieraccioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

La scena con Antognoni (CLICCA QUA) è stata tagliata a malincuore , nella scena figurava anche Carlo Monni. Il primo film che fai non puoi sapere quanto corrisponda il tempo effettivo del copione, la prima registrazione era troppo lunga, più di due ore, quindi siamo stati costretti a tagliare alcune scene. Stadio a Campi? Non me ne intendo di Fiorenitna, sono felice se vince ma non sono un tipo da stadio. E’ più facile che Ceccherini vada al catechismo, che io allo stadio.