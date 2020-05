Leonardo Pieraccioni, famoso attore fiorentino e grande tifoso viola, ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, regalando un divertente retroscena su Giancarlo Antognoni:

“Per I Laureati ho girato un film lungo tre ore e 25, per questo ho tagliato tanti personaggi e cammei, come la presenza di Giancarlo Antonioni, per me un totem”