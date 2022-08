Pezzella, ritorno in Italia? E’ nel mirino di un club di Serie A

Secondo tuttomercatoweb, Galliani prosegue nella sua ricerca di un (ulteriore) innesto in difesa dopo Marlon, Ranocchia e Carboni. Possibilmente qualcuno che conosca già il campionato italiano. L'ultima idea sarebbe proprio German Pezzella, in viola dal 2017 al 2021 e capitano dopo Astori. A 31 anni l'argentino vorrà lasciare la Liga per tornare in Serie A? Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.