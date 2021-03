L’opinione: “Pezzella quanti errori, ma la Fiorentina sta crescendo”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la sconfitta contro il Milan:

Continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno, la Fiorentina ieri mi è piaciuta. Ho visto una squadra che ha provato a fare risultato nonostante una formazione fatta di gente impiegata, per necessità, fuori ruolo. La squadra ha mostrato finalmente un atteggiamento produttivo, il tutto all’interno di un modulo più offensivo. Sicuramente se ci fosse qualche uomo di calcio in più in dirigenza sarebbe un valore aggiunto, ma non ti risolve i problemi di campo. La difesa viola è fatta di buoni giocatori assortiti male, manca l’armonia che fa emergere la qualità dei singoli. Detto questo gli errori di Pezzella cominciano ad essere numerosi, ma il Milan ha vinto perché è più forte.