Viola, la voglia di impresa dura troppo poco

Fra la gioia per la prima rete di Ribery al Franchi e la doccia fredda passano soltanto sei miseri minuti, quelli che mettono ancora una volta in evidenza tutte le problematiche di questa Fiorentina. Ne parla questa mattina Repubblica, sottolineando come la formazione di Prandelli ci avesse creduto davvero nell’opportunità di battere i rossoneri, appena eliminati dall’Europa. Oltretutto, nemmeno il bicchiere mezzo pieno dei risultati delle altre può fare del tutto sorridere: la fragorosa vittoria del Benevento e il successo dello Spezia riportano tutte e tre le squadre a braccetto a 29, con sette punti di vantaggio sul Cagliari. I viola si ritrovano così ancora appaiate a due neopromosse che sapevano già di dover lottare fino alla fine: il discorso delle ambizioni è ormai fin troppo superato, nonostante le parole di Commisso.