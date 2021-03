Ex arbitri: “Pezzella ingenuo, Ibrahimovic di furbizia. Primo gol irregolare”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana sono intervenuti due ex arbitri italiani per cercare di fare chiarezza sulla contestata direzione di Guida in Fiorentina-Milan:

Massimo Chiesa:

Sul primo gol del Milan c’è fallo di Ibrahimovic su Pezzella. È stata una furbizia dello svedese, sicuramente da fischiare, che si appoggia sulla schiena del gigliato. Pezzella davvero molto ingenuo perché si fa cogliere di sorpresa e non protesta nemmeno per evidenziare in qualche modo l’irregolarità subita. Il VAR non poteva intervenire. Invece sul contatto Diaz-Ribery, a mio parere, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

Angelo Bonfrisco:

Il contatto Ibra-Pezzela non è stato visto dall’arbitro perché la sua attenzione è rivolta verso il pallone, quando si gira il misfatto è già avvenuto. La spallata vigorosa del rossonero è irregolare, andava fermata l’azione. L’assistente poteva dargli una mano in questa occasione. Su Diaz-Ribery la situazione è ambigua, la valutazione finale sull’intensità del contatto spetta al direttore di gara sul campo.

Amoruso: “Pezzella e Milenkovic non hanno più niente da dare alla Fiorentina”