Pezzella confermato nella rosa dell’Argentina: Scaloni punta sul capitano viola

Doppia amichevole contro Germania ed Ecuador (in programma rispettivamente il 10 e il 13 ottobre) per l’Argentina. C’è anche il capitano della Fiorentina German Pezzella nella lista di 26 giocatori stilata dal commissario tecnico Lionel Scaloni. Assieme a lui, anche altri calciatori argentini che militano in Serie A, tra i quali Rodrigo De Paul.

DA BRESCIA, CESSIONE TONALI NON E’ PIU’ UN TABU’: ECCO IL PREZZO (ALTO)