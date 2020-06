Petrachi-Roma, è finita? Il d.s. litiga con Pallotta, attesi sviluppi a breve

Potrebbe chiudersi a breve, dopo meno di un anno, l’avventura di Gianluca Petrachi all’ombra del Colosseo. Il direttore sportivo dei giallorossi, infatti, ha avuto un forte diverbio con il presidente dei capitolini, James Pallotta, riguardante non solo la gestione della squadra in vista della ripresa del campionato ma soprattutto il futuro del club. Secondo Sky Sport, che riporta l’accaduto, o a breve ci sarà un chiarimento tra i due oppure sarà rottura. E dire che alla fine della scorsa stagione Petrachi aveva smosso mare e monti per rompere con Cairo ed il Torino, con l’obiettivo di trasferirsi nella Capitale…

PETRACHI AFFIANCHERA’ PRADE’? LA FIORENTINA SMENTISCE