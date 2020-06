VN – Area sportiva, la Fiorentina non pensa a Petrachi. Deciso anche il futuro del vivaio

E’ e resterà Daniele Pradè il responsabile dell’area tecnica della Fiorentina. In mattinata sono circolate voci di un possibile approdo a Firenze di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma. Ma dall’ambiente viola piovono smentite. Il quadro dell’organigramma è chiaro: Pradè guida l’area sportiva, Dainelli è il supervisore mentre Joe Barone è direttore generale che affianca il ds sul mercato e porta avanti tutte le altre tematiche, dallo stadio alla realizzazione del nuovo centro sportivo dove si alleneranno prima squadra, Fiorentina Women’s e le giovanili.

.

A proposito: in passato la società era intenzionata a cercare un nuovo responsabile del settore giovanile ma adesso la scelta è presa. Sarà ancora Valentino Angeloni, che ha ricoperto il ruolo lasciato vacante da Vincenzo Vergine, a gestire e organizzare il vivaio della Fiorentina. Alcuni cambiamenti ci saranno sulle panchine, ma ancora è presto. Per la panchina della Primavera circola il nome di Alberto Gilardino oltre che l’ipotesi Alberto Aquilani, oggi collaboratore di Iachini. Non è da escludere nemmeno un ritorno a Renato Buso, che allena l’Under 18, mentre per la panchina dei Giovanissimi Nazionale c’è l’ipotesi Sandro Cois, confermata dal diretto interessato (LEGGI QUI).