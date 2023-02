Pescara, Zeman pronto a tornare per la terza volta: accordo a un passo

In casa Pescara è in arrivo addirittura uno Zeman-ter: toccherà al boemo risollevare il club abruzzese in questa stagione dopo il ko di ieri contro l’Audace Cerignola in Serie C. Il boemo ha già allenato il Delfino nella stagione 2011-12 – quando la guidò alla promozione in Serie A con Verratti, Immobile e Insigne – e nel 2017-18. A Zeman, secondo Sky, è stato offerto un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di promozione ed è stato quindi raggiunto l’accordo totale. Solo pochi giorni fa il tecnico si era fatto fotografare assieme al suo "allievo" Italiano al centro tecnico federale di Coverciano in occasione della Panchina d'Oro.