Persino Capello è categorico: “Rigore per la Juve inesistente. Commisso…”

“Il secondo rigore non andava assegnato alla Juventus, è inesistente nella maniera più assoluta. Mi meraviglia la decisione del VAR”. A dirlo è Fabio Capello, ex allenatore (tra le altre) della Juve e oggi commentatore tv. Intervenuto a Radio Uno questa mattina, ha aggiunto: “Quando si riceve qualcosa contro non si accetta con serenità. Commisso sta cercando di portare la Fiorentina a un alto livello, lo sfogo è stato fatto a caldo. Secondo me è stato un po’ eccessivo. Juve favorita? Questa è sempre la solita storia. Io credo che ieri ci sia stato semplicemente un errore dell’arbitro”. E TUTTOSPORT NEGA L’EVIDENZA…