Perché l’Islanda di Gudmundsson “ospita” il Kosovo in Spagna

Spiegato il motivo per cui l'Islanda di Albert Gudmundsson gioca la sua gara casalinga contro il Kosovo in Spagna

Dopo aver perso 2-1 nella sfida d'andata, l'Islanda di Albert Gudmundsson si giocherà tutto nella gara di ritorno in questo playoff di Nations League contro il Kosovo. La squadra del CT Arnar Gunnlaugsson, però, non potrà godere del fattore campo, perché la sfida casalinga la giocherà in Spagna, nella città di Murcia. Il motivo? Perché lo stadio islandese è in fase di ristrutturazione.