Per la ripresa decisivi i protocolli medici: se un atleta risulterà positivo?

Sono giorni complessi per la ripresa della Serie A. Fra i temi di maggiore discussione anche i due fascicoli legati alla sicurezza medica: quello presentato dal CONI e quello offerto dalla Lega di A. Secondo Sky Sport, il nodo cruciale è rappresentato dal rischio di contagi dopo la ripresa degli allenamenti. Su chi ricadrà la responsabilità? Il primo riporta alle regole del Governo: 14 giorni di quarantena per tutta la squadra. Secondo la Lega, invece, si può parlare di uno stop di circa 5-7 giorni con isolamento solo per i coinvolti (COME ACCADUTO AL COLONIA).

E i tamponi? Non dovranno essere fatti 72-96 ore prima dell’attività, ma anche il giorno stesso. Serviranno accordi significativi per stilare un protocollo utile per tutti.

INTANTO IL SASSUOLO È PRONTO AD ALLENARSI