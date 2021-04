Pep Guardiola al veleno su UEFA e FIFA: “Uccidono i giocatori”

Pep Guardiola ha parlato a seguito della vittoria del suo Manchester City sul campo del Leicester. Il tecnico degli Sky Blues attacca senza giri di parole UEFA e FIFA colpevoli, secondo lui, di portare allo stremo i calciatori con calendari fittissimi. Lo riporta il Mirror:

Stanno uccidendo i calciatori, è troppo. Sono degli esseri umani, non macchine. Alcuni di loro sono tristi perché vorrebbero giocare tutte le partite ma questo non è possibile. Per lottare su tutti i fronti, nella stagione più breve di sempre, devi fare turnover. I giocatori devono riposare.