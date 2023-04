Pellissier: “Non mi aspettavo l’exploit viola. Jovic? Serviva carattere”

"Non mi aspettavo assolutamente che facesse così bene, dopo aver visto le difficoltà della prima parte di stagione. Se consideriamo anche le coppe, la stagione è straordinaria. Vincenzo è un allenatore che mette l'anima nel suo lavoro, non pensa ad altro, ha una mentalità offensiva e questo mi piace particolarmente. E' un allenatore importante e che può crescere ancora tanto, c'è tanto di suo nei risultati della Fiorentina di questi due anni".

Pellissier sugli attaccanti viola

"A lungo la problematica è stata la carenza di gol delle punte, adesso che Cabral sta segnando con continuità la Fiorentina ha tutte le possibilità per arrivare fino in fondo nelle Coppe. E' un attaccante che fa reparto e ora ha trovato la cosa più importante per un attaccante, è già un giocatore determinante. Jovic? Lui ha grandi qualità e può fare sicuramente meglio di quanto fatto finora. Avrebbe bisogno di ancora fiducia, lui ha sprecato tante occasioni. Firenze non è ambiente semplice se non si ha un carattere forte".